台行政院长：将引导资金挹注政府战略产业

台湾行政院拍板通过启动兆元新台币投资台湾发展计划后，行政院长卓荣泰提出要引导资金投资政府战略产业，为台商提供好的标的物及管道、优化程序、租税优惠，并适时松绑现行法规限制。

综合台湾《工商时报》和中央广播电台报道，台湾行政院经济发展委员会星期四（7月18日）拍板通过“兆元投资国家发展方案”和“国家人才竞争力跃升方案”，提出要将台湾打造成为亚洲资产管理中心。

卓荣泰星期五（19日）在行政院大礼堂接见“世界台湾商会联合总会第30届回国访问暨投资考察团”时，当面邀请台商加入该计划。

卓荣泰说，目前台湾在世界共有176个商会，总统赖清德曾表示希望通过台商在各地的努力，让台湾成为经济日不落之地。事实上，台商在各地为台湾打出了一条政府碰不到的路，政府对此表示感谢。

他说，因应国际政治情势，台商在各地都面临着不少挑战，政府会与台商取得更好的联系与合作，希望未来工作能尽量契合台商需要。

卓荣泰指出，政府将提供好的标的物及管道、优化程序、租税优惠，让各家台商能够进来；行政院也将成立院际跨部会平台，找出海外台商、寿险业者资金能投资的好标的物，带来长期、稳定、安全、合理的投资利润，又能符合台湾重要政策及整体战略目标。

卓荣泰允诺，台商在投资过程中难免遇到法律限制，政府将设立单一窗口，负责法律调适、松绑法令，包括有台商提到回台就学、就业、投资都有法令限制，政府希望尽速做修改。

卓荣泰表示，盼与台商一起用对台湾的信心与投资，保障台湾的安全，“希望能够引进各位的资金，带入各位的人才，引资留才在台湾”，也能够引入境外公私部门的资金，成立具有台湾特色的亚洲资产管理中心。