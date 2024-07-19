万科再获银行融资近150亿人民币

陷入流动性危机的中国房企万科宣布再获银行融资近150亿元（人民币，下同，27亿新元），万科旗下的深圳及重庆子公司抵押土地提供担保。

综合澎湃新闻和《中国证券报》报道，万科星期四（7月18日）发公告宣布，为满足经营需要，万科向银行分别融资合计147.28亿元，期限均为四年。万科的全资子公司深圳市九州房地产开发有限公司、重庆溪畔置业有限公司分别以持有的土地抵押给银行，为万科的两笔融资提供担保。

按照公告，深圳九州、重庆溪畔已分别与银行签署抵押相关合同，为万科向银行的融资提供担保，担保金额合计为147.28亿元，担保期限为债务履行期限届满之日为止。

对于累计对外担保数量，万科披露，截至6月30日，公司担保余额524.98亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。

万科称，本次担保发生后，公司对外担保总额将为766.48亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为30.56%。

万科近期频频披露银行融资的最新动向。对于公司融资现状，万科7月9日在投资者关系活动记录表中披露，公司获得金融机构极大支持，融资渠道保持通畅。今年以来，公司合计新增融资、再融资超600亿元，对应偿还超过500亿元。过程中主要金融机构给予公司极大支持。

万科还称，上半年公司完成全部到期公开市场债务偿付，年内已无境外公开债，下半年境内公开债券还剩两笔，将通过经营端现金流、银团贷款等渠道安排偿还。

截至3月31日，万科合并报表口径资产总额1.46万亿元，负债总额1.06万亿元，净资产3995.33亿元；今年1月至3月，万科营业收入615.94亿元，利润总额6.99亿元，归属母公司股东的净利润为亏损3.62亿元。