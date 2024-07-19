港调查：近半数港人认为疫后商场街市人流减少

香港一项调查显示，近半数香港市民认为冠病疫情后商场和街市的人流减少，且店铺的空置率增加。

综合香港商报网和网媒“香港01”报道，香港新民党从5月21日至6月11日就地区经济状况在全港18区进行调查，希望了解香港市民对社区商业购物设施管理状况的意见。调查共访问了3477人。

调查结果显示，49%受访者认为，冠病疫情后区内商场及街市的人流有所减少，认为情况不变的占27%；另有47%受访者认为商场及街市店铺空置率有所增加。

若按照区议会分区调查，湾仔区被认为是人流减少最严重的地区，占比为72%，其次是北区的69%。店铺空置情况方面，高达74%受访者认为北区情况最严重，其次是大埔区的69%。

调查还显示，超过400名受访小商户中，逾五成商户反映冠病疫情后，店铺租金有所上升。

在物价方面，逾半数受访者认为冠病疫情后物价上升。

身兼新民党副主席的立法会议员容海恩认为，街市和商铺的租金与空置率有很大关系，建议香港特区政府策略性地引入愿意承租的租户，以增加人流。

新民党立法会议员李梓敬认为，店铺空置率上升，及市民购买力不足与北上消费有关。新民党建议房委会及食物环境卫生署下调辖下商场及街市租金，同时建议港府为商户举办活动，刺激消费，改善营商环境。