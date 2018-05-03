本地运营老虎机的俱乐部，较半年前减少三成；私人俱乐部的老虎机数量也下降两成。

内政部今早发文告说，目前本地有42间俱乐部运营老虎机，比去年10月的61间下降了31%。

其中，有七间俱乐部在去年10月31日准证到期后，未申请新准证。

去年10月，当局向46间俱乐部发出老虎机准证后，有四间自行停止运营老虎机。

此外，当局也向未符合收紧后标准的八间俱乐部发出为期六个月的临时准证，这些俱乐部已在今年4月30日前停止运营老虎机。

文告也说，目前所有私人俱乐部内的老虎机少于1500台，比去年10月的超过1800台，也下降了20%。

从今年5月1日起，当局推出一系列举措，进一步保护脆弱人士，免遭老虎机游戏的潜在侵害。

个人可申请自我禁门（self-exclusion），而由全国预防嗜赌理事会（National Council on Problem Gambling，简称NCPG）发出相关禁门令的脆弱人士，也禁止进入所有老虎机房。

去年7月，内政部宣布，政府将从三方面加强管制私人会所的老虎机运作，包括设下更严格的老虎机准证资格、减少老虎机数量和公众接触的机会。

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