三家保险公司接连意外泄露客户个人资料

（早报讯）英杰华、美国国际集团和职总英康这三家保险公司接二连三发生泄露客户个人资料的事件，因触犯个人资料保护法令而被罚款。

有鉴于这些违例公司都是因为把客户个人资料印制在信件后发生资料外泄事件，个人资料保护委员会（简称PDPC）星期四特别发出企业印刷程序指南，协助公司企业和印刷服务供应商制定充分的措施，保障所收集和掌握的个人资料，以及避免个人资料无意间外泄。

PDPC今天公布对保险公司美国国际集团（AIG）和职总英康采取罚款处分的判决理由。PDPC上月19日也刚针对类似事件对英杰华（Aviva）开罚。

AIG在2016年11月至2017年5月间，在个人意外险保单，包括更新保单通知信上，错误印制AIG早在2011年3月已停用的传真号码。这个号码目前由日用品商店Tokyu Hands使用。估计有25至125封更新保单的答复信在这段期间传真到Tokyu Hands公司。

AIG须在30天内上缴9000元罚金。

职总英康去年6月5日寄出一批共426封信件给客户时，部分信件出现前后页各印上署名给不同客户的内容，使收件人因此得知另一名英康客户的全名 、住址和保单类别等资料。

职总英康须在30天内上缴1万元罚金。

英杰华职员去年2月把四封应该分别寄给四个客户的保单信，放入同一个信封后发给其中一人，因此泄露了另外三人的全名、住址、病历和投保额等资料。

PDPC指出，“令人困惑的是”英杰华前年11月刚发生类似事件，并在隔月完成内部调查，理应有足够时间去改善内部程序，避免类似事件重演。PDPC去年10月针对首起事件判罚6000元，上月则重罚重蹈覆辙的英杰华3万元。

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