警方透过趣味视频 教公众不要在WhatsApp上当

WhatsApp是许多国人不可或缺的手机应用，然而有不法之徒近来竟利用平台骗取“验证码”，试图以此盗取用户WhatsApp账号，使不少公众防不慎防。警方今天（5月3日）在面簿发布趣味视频，教导公众使用WhatsApp时如何保护自己。

该视频于今晚5时47分上载，短短4小时内吸引了超过350人按赞，并有超过750人转发。在视频里，一名用户的手机屏幕不断显示来自一名叫“爱丽丝”（Alice）女子的WhatsApp信息。随后，女子自称是用户的“老朋友”，并向用户索取WhatsApp的验证码（verification code）。然而，当用户准备提供对方验证码时，警方及时发信息阻止用户。

警方透过视频强调，不法之徒得到相关验证码后，会利用验证码试图操控用户的WhatsApp账号。不法之徒过后会利用账号，向受害用户友人要求银行转账，或购买线上购物礼券卡等，骗取钱财。

警方在视频中告诉公众不要理会这类诈骗信息，并提醒用户收到这类信息时，应该先向朋友核实信息真伪。公众也应开启WhatsApp应用设置中的“双重认证”（2-step verification）功能，防止自己的WhatsApp账户被他人盗取。

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