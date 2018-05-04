新加坡酒吧Manhattan蝉联亚洲最佳50酒吧榜首

2018年亚洲最佳50酒吧名单5月3日出炉，本地酒吧Manhattan连续第二年蝉联榜首，新加坡和中国各有12家酒吧上榜，是最多酒吧上榜的两个国家。

亚洲最佳50酒吧名单今年进入第三年，也首次在新加坡举办颁奖典礼。丽晶酒店（Regent Singapore）的Manhattan再次摘下龙头宝座，蝉联亚洲和新加坡最佳酒吧，奠定它在本地区域鸡尾酒界的领军地位。

在今年的名单中，共有来自日本、韩国、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾等9个国家的酒吧上榜，而新加坡和中国各有12家酒吧获选，是斩获最多的两个国家。

除了Manhattan外，新加坡上榜的酒吧有Atlas（第4名）、Tippling Club（第7名）、Native（第8名）、28 HongKong Street （第12名）、Operation Dagger （第19名）、Gibson（第22名）、Employees Only（第23名）、D.bespoke（第32名）、Nutmeg & Clove（第33名）, Jigger & Pony（第42名）和The Other Room（第50名）。

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