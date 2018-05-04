乐龄支援网络自今年初已惠及超过五万名年长者

自今年起，关爱乐龄大使已透过全岛各处的乐龄支援网络鼓励超过5万5000名年长者过活跃健康生活，同时给予他们更全面的身心灵照顾。

为了在社区中建立更强大的支援网，关爱乐龄办事处计划在今年招募多10%义工担任大使，计划将关爱乐龄大使总人数增至3300名。

隶属护联中心旗下的关爱乐龄办事处（Silver Generation Office）今早透露了上述信息。

卫生部长颜金勇也为设在国家发展部大楼内的关爱乐龄办事处义工培训设施主办开幕礼。

财政部长王瑞杰在今年的财政预算案宣布中透露，乐龄支援网络（Community Networks for Seniors）将最迟在2020年以前在逐步扩展至全岛。

随着关爱乐龄办事处的培训设施启用，关爱乐龄大使如今后可在这个位于丹戎巴葛一带的设施接受12小时的培训，了解如何更好地与年长者沟通，也更了解各政府政策的细节。

至今已有超过1700名大使在上述设施内受训。

另一方面，关爱乐龄大使已向超过42万名65岁及以上的年长者讲解建国一代配套、终身健宝等政府政策，也透过乐龄支援网络鼓励年长者过更健康的生活，照顾他们的生理和心理需求。

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