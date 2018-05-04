共享脚踏车业者须从下周起申请营业执照

（早报讯）有意在本地提供共享脚踏车服务的业者须从本月8日起向陆路交通管理局提呈营业执照申请。申请日期将在今年7月7日截止，现有业者若在期限内未提交申请，就须在申请日期截后立即在本地停业。

陆交局今天发文告宣布共享脚踏车业者营业执照的申请详情。

陆交局指出，在申请日期截止后，无牌营业的业者可面对最高1万元罚款，或坐牢不超过六个月，或两者兼施。若业者仍继续无牌营业，每天将另外罚款500元。

国会是在今年3月通过停车处（修正）法案（Parking Places (Amendment) Bill），以加强管制提供“无车桩”共享服务的业者，以及胡乱停放共享脚踏车的用户。

根据修正法案，提供“无车桩”共享服务的脚踏车、电动脚踏车，以及电动踏板车等个人代步工具的业者须申请执照。

在新的执照框架下，业者可在公共空间提供最长两年的共享脚踏车或个人代步工具服务，但必须遵循陆交局所设的规定，例如车队数量必须受限。

违反执照条例的业者可被令缩减车队，或是面对最高10万元罚款，或两者兼施。违例业者也可能被令暂时停业，或是吊销执照。

业者也须采取必要措施，以确保用户不随意停车。在同一年内胡乱停放共享脚踏车超过三次的用户，将被所有共享脚踏车业者暂时禁止租车长达一年。

此外，业者也须与陆交局分享相关营运数据。

有意申请执照的业者可上网提交申请。

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