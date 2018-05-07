中学初院直接收生计划即日供申请 工院工教院提前招生本月或下月报名

中学和初级学院的直接收生计划即日起开放申请，理工学院和工艺教育学院的提前招生活动则依据课程，在本月或下个月开放报名。

教育部今天发布文告说，今年有143所学校参与中学直接收生计划（Direct School Admission，简称DSA）；18所初院参与初院直接收生计划。学生可到个别学校网站查询申请程序等详情。

学生也可到教育部网站查询计划时间表和重要日期。以中学DSA来说，参与的中学将从7月2日至8月31日为申请者进行面试和遴选，并发出录取、候补或落选的通知。接到录取或候补通知的学生，从10月29日至11月2日须决定是否接受有关学额。

另外，五所工院都参与今年的提前招生活动（Early Admission Exercise，简称EAE），O水准应届毕业生可从6月21日至27日提出申请，；工教院应届毕业生可从6月7日至13日提出申请。详情上网https://eae.polytechnic.edu.sg/。

N水准和O水准应届毕业生可从5月21日至25日，通过EAE申请工教院课程。详情上网：http://www.ite.edu.sg/admission/eae。

免费试阅14天