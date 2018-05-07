Grab推出三项新服务

Grab今早宣布推出三项新服务，分别是为年长者和残障者而设的“GrabAssist”服务、优质经济服务“GrabCar Plus”以及GrabFamily（1岁至3岁）服务。

目前，有约1000名Grab司机可通过GrabAssist为年长者和残障者提供载送服务，当中有约一半是之前提供UberASSIST服务的司机。

所有司机都已接受护联中心（AIC）的培训，学会如何协助行动不便的乘客，车内的空间也可容纳折叠式轮椅、滑板车和支架等。

这项服务的收费会比按动态计费的JustGrab高，但Grab向司机收取较低的10％佣金，以补偿他们用于培训和协助乘客的时间。其他司机则是抽佣约20％。

至于本月底前推出的优质经济服务GrabCar Plus，选用这项服务的乘客可乘坐车龄少于三年的新车，车内空间也会较宽阔，并会提供手机充电器，纸巾和空气清香剂等。提供载送服务的都是有收到超过98%的乘客正面反馈的司机。

GrabCar Plus的收费会介于JustGrab和GrabCar Premium这两项服务之间，比起JustGrab则贵20％至25％。

带着1岁至3岁孩童的公众也将可从下个月底起，使用Grab新增的GrabFamily（1岁至3岁）服务。

目前提供GrabFamily服务的私家车都备有mifold可折叠坐垫（booster seat），主要让带有4岁至7岁孩童的公众乘坐。

Grab今天宣布扩大这项服务，下个月底将推出的GrabFamily（1岁至3岁）服务将让Grab私家车备有IMMI Go坐垫，方便司机安全载送带有1岁至3岁孩童的公众。

新服务的收费将会与Uber Car Seat服务的收费相同。

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