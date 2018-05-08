义安理工为毕业生推出手机学习配套

为鼓励毕业生终身学习，义安理工学院今年首次准备了包括四个微型课程的手机学习配套，免费“送”给本届的约4500名毕业生。

称为“起航”（Beginnings）的学习配套共有四个“微型学习课程”（Micro-Learning Courses），范围涵盖数据分析、辨别假新闻、创新思维，以及正面心态等，旨在让熟悉数码科技的毕业生培养自主学习精神。

内阁改组后转任为教育部兼贸工部高级政务部长的徐芳达今早在义安理工毕业典礼上为新学习配套主持推介仪式。

操作微型课程的手机学习平台由移动教育应用开发公司Gnowbe开发，每个微型课程可在约40分钟至两个小时内完成。

完成后，毕业生可获得一份能在专业人士社交网站领英（LinkedIn）上展示的电子证书。

义安理工接下来也计划在手机学习平台上推出更多微型课程。

徐芳达今早致辞时强调了终身学习的重要性，并指在本地推动终身学习与技能提升需各界人士的参与，包括雇主、学府和培训供应商。

“我们需要雇主大力支持技能创前程（SkillsFuture）和终身学习，不只是关注学业成绩，而也重视技能以及在职场上的表现。”

他也指出，学府和培训供应商应掌握雇主所需的技能，并确保所提供的课程符合业界需求。

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