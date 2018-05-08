政府今明两年推出3000间等候时间更短的组屋

政府将在今年和明年推出3000间等候时间较短的组屋单位，未来也将探讨如何推出更多这类组屋，满足国人的住房需求。

继哈莉玛总统昨天为第13届国会第二会期主持开幕并代表政府宣读施政方针后，国家发展部今天公布了施政方针附录。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财在总统施政方针附录中指出，本地建造的新组屋分布在成熟与非成熟区，等候时间一般为四年。

“但政府已提前展开了一些新组屋的建造工程，因此等候这些组屋建成的时间可缩短至约两到三年。”

建屋局早前指出，首批等候时间较短的预购组屋将在今年下半年推出，当中包括三巴旺、盛港和义顺的单位。买家预计在约两年半之内就能领钥匙，入住单位。其余的约2000个等候时间较短的单位则将在明年推出。

除了建造等候时间较短的组屋，黄循财也在总统施政方针附录中透露：“政府将在今年下半年在登加新镇推出首批组屋供申购。”

他说，登加将被打造成“森林市镇”，周遭环境充满着绿意与大自然。

居民将可以享受环保和智能设施带来的生活便利，提升生活素质。

黄循财也在谈及本地组屋供应时指出，尽管政府逐渐将新组屋的建造减少至更可持续的水平，但政府会继续维持充足的组屋供应来满足国人的住房需求。

他也指出，拥屋依旧是我国的关键社会支柱，能让国人感受到重要的归属感。

“在本届政府的下半期，我们会继续在之前所取得的进展基础上再接再厉，为国人建造更包容的家园。”

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