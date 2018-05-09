裕廊区域线预计明年初动工兴建

（早报讯）侧重应付西部发展的裕廊区域线预计将在明年初动工兴建，从2026年起分三个阶段启用。

陆路交通管理局今天宣布，全长24公里、共有24个地铁站的裕廊区域线（Jurong Region Line，简称JRL）将分三个阶段通车：

* 第一阶段（2026年通车）： 西侧路线，共10个地铁站，连接蔡厝港到文礼和大华士（Tawas）站。

西侧路线，共10个地铁站，连接蔡厝港到文礼和大华士（Tawas）站。 * 第二阶段（2027年通车）： 东侧路线，共7个站，衔接登加和班丹蓄水池站。

东侧路线，共7个站，衔接登加和班丹蓄水池站。 *第三阶段（2028年通车）： 往西延伸到南洋理工大学校园，往南则连接到裕廊渡头（Jurong Pier）站。

这条高架地铁线建成后，将把列车直接开到西部目前没有地铁穿行的地方，预计三个转换站（蔡厝港、文礼和裕廊东）附近将会有多6万户家庭只需步行不到10分钟就到地铁站。

陆交局说，裕廊区域线将明显缩短西部乘客的车程时间。例如，家住兀兰，在裕廊岛工作的乘客，以后只需45分钟就能抵达裕廊岛检查站，比起现在使用公共交通所需的1小时20分钟，足足缩短35分钟。

这条新地铁线启用初期，预计乘客量每天会有超过20万人次，等裕廊创新区、登加和裕廊湖区全面发展后，估计将增加到50万人次以上。

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