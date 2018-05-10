亚细安探讨制定降低假新闻危害框架

（早报讯）亚细安成员国将探讨制定新框架，降低假新闻对各国的危害，四大策略包括提高公众对假信息的意识，以及制定相关条规来保障消费者。

财政部长王瑞杰星期四上午在第14届亚细安新闻部长级会议开幕礼上发表主旨演讲。

王瑞杰先是为本次会议设定三个目标：发展亚细安的数码经济、推广包容的数码社会，以及建构一个可信赖的数码生态圈。

在提及最后一个目标时，王瑞杰说，随着数码平台持续增多，亚细安必须应对一些新的挑战，这当中包括假新闻。

尽管有些亚细安成员国已采取不同策略应对假新闻，但王瑞杰指出，在现今的数码世界里，假新闻等威胁是跨国界的，单凭一国之力不足以应对，因此各国应携手合作，打造一个有韧性、可信赖的数码生态圈。

其中一个可能就是各成员国落实拟议中的减少假新闻负面影响框架，而这也是十国新闻部长和政府代表今天将讨论的议题之一。

此框架有四大策略：教育和提高意识、侦测和反应、常态和条规，以及社会和基层参与一同应对假新闻。

王瑞杰说，一旦采纳这个框架，各成员国就能更好地合作，打造一个可信赖的数码生态圈，让各国人民都能获取由可信赖的媒介提供的可靠信息。

两年举行一次的亚细安新闻部长级会议，今年移师新加坡举行。

免费试阅14天