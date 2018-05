李显龙总理希望,美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的峰会取得成功。

李总理在推特回复特朗普有关美朝首脑峰会在新加坡举行的宣布时说,特金会是迈向和平的一大步,希望峰会取得成功。

特金会将于6月12日在新加坡举行。特朗普周四在推特上发文说:“我们两人都会尝试让这次峰会成为对世界和平来说是非常特别的时刻。”

The meeting between US President@realDonaldTrump& N.Korea leader Kim Jong Un is a significant step on the path to peace. May it lead to a successful outcome. – LHLhttps://t.co/JksYv793oY