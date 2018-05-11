南北东西线电力工程 或需“早关迟开”争取工程时间

地铁南北和东西线接下来的电力系统更新工程预计需要约五年时间完成，若有必要，当局将通过地铁站“早关迟开”的安排争取更多工程时间，加速更新工程的进度。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早出席第六届基础设施维修论坛，他致辞时指电力系统更新工程是“艰巨的工作”，因此进行时不能操之过急。

他说，耗费约9亿元的电力系统更新工程相当复杂，需更换近1300公里的电线以及170多个电力站等部件，因此进行时必须小心，否则“很多事情都能出错”。

“更新过程若不妥当进行，那可能会对列车服务带来严重的影响。”

他指出，现有电力供应设备拆除前，必须设立临时电力站，之后才能安装新电力系统再进行设置。

“所有测试工作都须完成才能切换使用新电力供应设备，这些工作都得在隔天列车服务开始之间妥当完成，因此地铁站的‘早关迟开’安排对我们那么重要。”

许文远也提到，‘早关迟开’安排对东西线测试新列车信号系统的工作有很大益处，测试进度得以加快。

他透露，南北和东西线在上两个星期天已首次在列车服务运作时全面试用新系统，并没有出现任何状况。

“我们接下来的三个星期天会再进行测试，我们有信心能在6月假期时，每天都要在列车服务运作时全面测试新信号系统。”

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