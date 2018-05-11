国立幼教学院推出新学前教育课程

（早报讯）为协调和规范本地幼教教师的培训，国立幼儿培育教育学院明年新学年起，推出一项新的学前教育专业文凭课程。课程包含共同基础课程，分别在位于义安理工学院和淡马锡理工学院的分院授课，提供约700个学额。

随着“幼儿培育与教育专业文凭“（Diploma in Early Childhood Development & Education，简称ECDC）新课程推出，义安理工现有的两项课程，即学前教育课程，以及儿童心理学与学前教育课程，以及淡马锡理工的一项幼儿教育学课程，明年不再招收新生。

新课程下，学生首两年修读共同的基础单元课，升上三年级时，可凭兴趣在各自的分院报读学前教育选修课，或跨分院选修课程。就读义安理工或淡马锡理工的学生，也可通过修读特定的选修课，分别专攻早期介入或视觉艺专科。

所谓共同基础单元课，是国立幼教学院旗下对所有专业文凭课程推出的强化版核心课程，目的是让学生更全面地了解6岁以下婴幼儿的身心发展需求。

国立幼教学院院长姚德蓉昨天向媒体介绍基础单元课时说，对本地幼教行业来说，专业文凭课程是一项重要的“受雇前培训”，本地幼教教师当中，大部分拥有专业文凭学历。“我们意识到为专业文凭课程设定规范的基础培训的重要。我们要确保所有专业文凭课程都包含划一的核心基础单元课，让学生掌握幼儿教师符合行业需求的必备知识与技能。”

核心基础课涵盖幼儿培育、课程规划与教学、幼儿健康安全与营养等六大领域。学生也须在学前中心进行职场实践，完成两项分别100小时和200小时的实践课（practicum），以及进行一段长达22周的实习。

明年新学年，除了上述新课程，国立幼教学院还将提供现有两项在义安理工学院开办，分别培养华文和淡米尔文幼教教师的专业文凭课程。工艺教育局的学前教育高级国家工艺教育学院证书（Higher Nitec），也将纳入国立幼教学院。

对幼教行业感兴趣的工教院和O水准和应届毕业生，可分别在5月和6月的提前招生活动（EAE），凭成绩以外的强项和兴趣，提前申请国立幼教学院的课程。

免费试阅14天