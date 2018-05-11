政府新设通用设计标志奖项类别 表扬亲家庭企业

为了让各群体更舒适地在商场内活动，城市广场多年来致力于将“硬体”设施打造得更具包容性，也不忘从“软体”下手，透过老少咸宜的活动与多项客户服务让各年龄层访客有更完善的亲家庭商场体验。

由城市发展（CDL）管理的城市广场（City Square Mall）于2010年首次荣获由建设局颁发的通用设计金奖。

除了方便体障人士的斜坡道、扶手等无障碍设施及让父母同时照料孩子的家庭房，商场二楼还设有“多功能”客户服务柜台。

柜台放了婴儿推车、儿童玩具推车（kiddy cart）、体温计、血压测量器、针线包、放大镜、雨伞、轮椅等，以备访客不时之需。

城市广场总监蔡文财受访时透露，商场的客户服务柜台人员同时接受了急救训练，懂得使用自动心脏除颤器（AED）。

“让他们接受这方面的培训不仅是为了救人，也是让他们更好地服务访客，在必要时满足访客的需求。”

正因城市广场双管齐下，从“硬体”和“软体”着手照顾各年龄层访客的需求，他们今年成为首个获颁建设局-社会及家庭发展部通用设计标志 （亲家庭企业）白金奖的商场。

新设的建设局-社会及家庭发展部通用设计标志 （亲家庭企业）旨在表扬从“硬体”着手，采用方便用户使用的设计，同时在“软体”方面下功夫，提倡亲家庭的服务与流程，满足家庭用户的需要的企业。

上述奖项的评分标准包括策略、无障碍程度、是否容易使用、服务、用户体验等。

奖项有效期为两年，旨在鼓励企业不断推陈出新并改善环境，朝更高水平的服务迈进。

除了城市广场今年获得上述新设奖项的白金荣衔，丰树商业城II、海军部村庄和樟宜机场第四搭客大厦也同样荣获今年建设局颁发的通用设计标志白金奖。

建设局今年共颁发建设局通用设计标志给26个项目。

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