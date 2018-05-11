政府勾勒工作重点 打造包容关爱社会

（早报讯）哈莉玛总统为第13届国会第二会期主持开幕时，强调我国必须打造一个公正及平等的社会，确保没有人因跟不上社会发展步伐而掉队。政府将确保国人老有所依、幼有所教，继续通过提升学前教育素质，让每个孩子拥有良好的人生起跑点，同时也要让乐龄人士有尊严地度过富有意义的晚年。

卫生部、社会及家庭发展部，以及文化、社区及青年部，今年发表施政方针附录，就“打造富有凝聚力、爱心和包容心的社会”的共同主题，发表以接下来的工作重点。

以上政府部门计划推行的工作包括打造包容社会，让国人无论出身背景都有机会迈向成功；支持年长国人自信并有尊严地度过晚年；打造一个人人都愿意向较不幸者伸出援手的关爱社会，以及增加给年轻家庭的支援，让新加坡成为一个适合养儿育女的温馨家园。

此外，教育部和人力部在较早前发表的施政方针附录中，也勾勒一系列配合包容社会愿景的措施。

教育部的措施包括增加教育部幼儿园的数量，确保学前教育的质量和可负担性，让每个孩子拥有良好起跑点。人力部的措施则包括以优化职场计划和扩大渐进式薪金模式等措施，协助雇主重新设计工作，聘请更多年长员工，以及让工友的薪水能按生产力与技能的提升而相应提高。

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