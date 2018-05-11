地铁网络首季度可靠度明显提升

（早报讯）我国地铁网络今年首季的可靠度，比起去年全年明显提升超过两倍，列车平均每行驶55万5000公里发生一起延误超过五分钟的事故。

当中，南北线从去年中开始试用的新列车信号系统稳定下来后，可靠度大大提高，列车每行驶60万4000公里发生一起事故，去年是每8万9000公里就有一起事故。

陆路交通管理局网站今天公开的最新数据，已把与信号故障有关的延误事故计算在内，以往的数据都不包括信号故障 。经过调整后，去年整个地铁网络， 列车每行驶18万2000公里有一起事故，不包括信号故障则是每39万公里一起事故。

今年首个季度，各条地铁线的可靠度表现都有进步。正在测试新信号系统的东西线从去年的列车每行驶16万4000公里发生一起事故，改善为每27万2000公里有一起。

滨海市区线也从列车每行驶65万公里一起事故，提升至每77万2000公里一起。

表现最亮眼的是东北线和环线，这两条线都超越了当局设下的2020年目标，突破每行驶100万公里才发生一起事故。

东北线从去年的每66万3000公里一起事故，改善为每100万零4000公里有一起，环线则从每52万3000公里一起事故翻倍为每180万公里一起。

不过，轻轨系统首个季度的可靠度表现却比去年逊色，从列车每行驶7万7000公里发生一起事故，下降至每4万7000公里一起。

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