哈莉玛总统同文莱苏丹波基亚举行会晤

正在文莱进行国事访问的哈莉玛总统今天上午前往努洛伊曼皇宫，同文莱苏丹波基亚举行会晤。

在皇宫举行的欢迎仪式上，文莱以高规格的21响礼炮欢迎哈莉玛总统到来，哈莉玛总统也在波基亚陪同下检阅仪仗队。两人随后进入金碧辉煌的皇宫举行会晤，波基亚也安排王储比拉赫等王室成员和内阁部长同哈莉玛总统和新加坡代表团会面。

这是哈莉玛总统上任以来展开的首个国事访问。随行访问的包括总统夫婿穆罕默德、财政部长王瑞杰、国防部兼外交部高级政务部长孟理齐，以及三名国会议员朱倍庆、林伟杰医生和祖安清心。

新加坡与文莱官员今天也在哈莉玛总统和文莱苏丹波基亚见证下签署两项合作备忘录，两国将促进新兴金融科技领域发展，并交换可疑金融交易情报，共同打击恐怖分子融资活动与洗黑钱等非法行为。

金融科技是金融业迅速崛起的新兴领域，两国金融管理局将加强金融科技发展与趋势信息的交换，并探讨展开联合创新项目。

我国金融管理局至今已同20个国家和地区签署这类合作协议，其中包括英国、日本、瑞士和澳大利亚等。当局指出，这个金融科技合作网将帮助金融科技起步公司更容易扩张至其他市场，并加强新加坡作为区域起步公司枢纽的吸引力。

另外，我国商业事务局属下的可疑交易举报处也会开始同文莱金融情报单位进行金融情报互换。这类型情报包括可疑交易记录、跨国现金交易，以及赌场、宝石和金属现金交易记录等，可用于分析并揪出洗黑钱和恐怖分子活动融资行为。这个协议历经10年打造，两国于2008年首次提出展开金融情报上的合作，经过数论磋商后，终于在今天签订。

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