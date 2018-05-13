外交部：至今没有国人在泗水爆弹案中伤亡

（早报讯）至今没有新加坡人在印度尼西亚泗水发生的自杀式炸弹袭击中伤亡或直接受影响。

我国外交部星期天发文告说，外交部和新加坡驻雅加达大使馆人员，已经联系那些人在泗水（Surabaya）、之前与外交部登记个人资料的国人。大使馆将继续密切留意当地局势，也与相关印尼部门保持联系。

外交部文告指出，新加坡强烈谴责所发生的爆炸案，而这些恶劣至极的袭击行动导致无辜人民身亡，并造成多人受伤。截至今天中午，在泗水三座教堂发生的爆炸案，造成至少9人死亡、40人受伤。

外交部说，新加坡对遇难者家属致以最深切的慰问，并祝愿伤者早日康复。

此外，外交部建议身处泗水的国人，采取一切预防措施确保自己的安全，同时听从当地机构的指示，也密切留意新闻。国人也应与亲友保持联系，向他们报平安。

外交部也呼吁国人出国时，通过网页https://eregister.mfa.gov.sg向外交部登记资料，以便当局在必要时可联络得上。

急需领事援助的国人，可联络新加坡驻雅加达大使馆：+62 （21）2995-0400、+62 （21）520-1489，或+62 811 863 348（24小时热线），或我国外交部值勤室：6379-8800、6379-8855，或电邮至mfa_duty_officer@mfa.gov.sg。

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