两种保健品导致严重副作用 卫生科学局吁公众停止服用

（早报讯）卫生科学局（HSA）今早发布文告，吁请公众立刻停止购买或服用‘AUSBEE AUSTRALIA AUSBEE Herbal Powder Capsules’，以及‘SHEN LOON SHE EDOLY CAPSULE’ (神农氏益多利 )这两种产品。

有两名公众分别从马来西亚买回这两种产品后，一人服食后被送入加护病房，另一人则产生严重副作用。

进入加护病房的是一名70多岁的妇女。她服用了‘AUSBEE AUSTRALIA AUSBEE Herbal Powder Capsules’长达两年，以舒缓背部疼痛。但她最近动手术后出现急性肾上腺皮质危象（adrenal crisis），导致血压显著下跌，导因是长期服用的上述保健品含有类固醇所致。

另一名60多岁男士服食神农氏益多利之后，出现严重副作用－－－库兴氏综合征（Cushing's syndrome），这是因为他长期服用类固醇所导致。

卫生科学局检验后，发现这两种产品含有多种被禁和没有申报的药物成分。

‘AUSBEE AUSTRALIA? AUSBEE Herbal Powder Capsules’含有地塞米松（Dexamethasone）、氯霉素（Chloramphenicol）、氯苯那敏（Chlorpheniramine）、布洛芬（Ibuprofen）以及四环素（Tetracycline）。

神農氏益多利则没有申报含有地塞米松和氯苯那敏。

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