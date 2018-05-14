新加坡须坚守原则立场 继续培养国人深谙各方利的能力

（早报讯）中国和美国之间的权力重心转移将影响全球未来的安全和经济环境。幅员小的新加坡必须坚守原则和立场，而不是选边站，也要继续培养国人可深谙各方利益，以及各种影响我国的因素。

这么一来，我国与他国联系与合作时才能为彼此创造价值，确保我国在全球保有一席之地。

贸工部长陈振声星期一下午在参与政府施政方针辩论时说，在全球出现迅速的地缘政治变化，以及科技颠覆并改变社会的时候，很多国人都有所担忧，会问说国家能否继续蓬勃发展、下一代能否也有同样的机会去发挥潜能，以及全国上下能否继续团结一心，不被多个不同的因素分裂。

大陆海峡两岸关系协会会长汪道涵与台湾海峡交流基金会董事长辜振甫于1993年在新加坡进行历史性的“汪辜会谈”、中国国家主席习近平和时任台湾总统的马英九2015年也在新加坡举行历史性会面，下月则会迎来美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩。

陈振声指出，我国坚守原则的立场和维持中立立场，是新加坡被选为举行这些会晤的国家的其中一些原因，而下来的任务和重点就是确保我国继续保有一席之地。

他也说，很明显的，没有人会为了我国的国内市场或资源而选择与我国有经贸往来，而是要借助我国为拓展版图至本区域乃至全球的平台，而要继续维持我国的吸引力和有效性，我国就必须培养对于区域和全球有深入了解的人才，才能在与他人做生意时创造价值。

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