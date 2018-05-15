1300多家中小企业采用科技 生产力平均增25％

（早报讯）超过1300家本地中小企业采用现成的科技方案后，生产力平均大跃进25％。

贸工部长陈振声星期二（5月15日）上午在中小企业技术与创新日上致开幕辞时说，新加坡立志成为面向全球的亚洲科技与创新企业中心，而中小企业可扮演的角色重要。

陈振声指出，政府通过企业科技库（Tech Depot）等措施，协助中小企业采用新科技。企业科技库这个一站式中央平台网站（www.smeportal.sg/techdepot），展示企业可采纳的超过50个现成科技解决方案，包括客户管理，以及数据分析等。

这些方案都是由新加坡科技研究局（A*STAR）、资讯通信媒体发展局，以及新加坡企业发展局（Enterprise Singapore，企发局）研发，或预先批准为可申请资助的解决方案。中小企业技术与创新日由新科研，以及今年新成立的企发局联办。

陈振声也乐见中小企业提高在科技与创新方面的投资。根据前年的数据，中小企业投入的研发开支于2006年至2016年间，复合年均增长率（CAGR）达4％。

政府也在今年的财政预算案，宣布推出生产力解决方案津贴（Productivity Solutions Grant，简称PSG），以增加中小企业可采用的科技方案，例如自动洗碗机，以及精密工程所需的移动机械手臂等。

陈振声在演讲后，也颁奖给三位参与技术提升计划（T-Up）的杰出新科研科学家和工程师。新科研自2003年推出T-Up计划后，超过700名科研人员和工程师借调到近400家不同的中小企业，参与超过600个项目，助这些中小企业善用新科技提升竞争力，开拓市场版图。

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