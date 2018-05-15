新加坡监狱署从本月起，提升改造人员发展框架，让提供狱后监督服务的组织和义工也能参加社会服务学院开办的课程，获取国家认证证书，以更好地协助囚犯和释囚。

卫生部兼内政部高级政务次长安宁·阿敏今早在第六届“关怀网络”（CARE Network）工作研讨会致词时宣布这项消息。

2014年推出的改造人员发展框架（Development Framework for Offender Rehabilitation，简称DORP），旨在让接触释囚的义工和专业人士获得更完善的培训，以更好地帮助释囚和他们的家人。

当中的课程向来都是由监狱署委任的新加坡狱外监护协会负责开办。至今，已有超过3000人完成了当中课程。

安宁·阿敏说，DORP获提升后，将能更好地迎合义工和专业人士的培训需求。他们将有机会扩大人脉，并与其他领域的专业人士切磋，分享知识。“通过（新课程）的培训，义工和专业人士将能落实更有效的介入计划，更好地帮助囚犯和他们的家属。”

共“关怀网络”义工和专业人士参加的社会服务学院课程有20至25个，包括辅导技巧和实践、家庭疗法和认知行为疗法等基本课程。课程时间一般介于两三天，费用由监狱署承担。

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