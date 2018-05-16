李总理：精英分子若封闭圈子 是社会流动性的障碍

（早报讯）每一个社会都有其精英，占据着重要的领导地位，但是如果这些精英分子形成封闭的圈子，阻止“外人”加入，就会是社会流动性的障碍。

李显龙总理今天下午在国会参与政府施政方针辩论时，提出以上警告。

他表示，精英分子无论在政界、学术界、商界以及各个专业中，都会扮演重要的领导角色。

“他们可能是同一所学校的校友，曾经是生意伙伴，或者曾经在同样的专业领域中工作，彼此认识，而且在生活中的不同角色里交流过。这样的关系网是社会中自然形成的，是我们的社会资本中重要的一环。”

不过，总理认为这样的社会关系网必须保持开放，以便让具备才华以及能力，但没有类似背景或关系网的人才，也能有机会成为精英份子之一，并成为领导。

总理警告，如果封闭圈子形成，不仅社会流动性会受挫，而且精英份子会开始只关注自身利益，罔顾自己领导、照顾社会其它阶层的责任，这对新加坡会是灾难性的。

总理也在国会中讲述了教育部王乙康部长向他反应的情况。

他说，莱佛士书院是我国最受欢迎的学校之一，一向来都对来自不同背景的学生开放，只要他们能够符合入学标准，就能入学。不过近年来，该校的多元化程度有所下降。

总理表示，很多家长告诉书莱佛士书院院长，说他们不愿意将孩子送入莱佛士书院。“这不是因为家长担心孩子跟不上学习进度，而是担心孩子不能融入富裕学生的圈子内。”

总理认为这样的担忧是没有根据的，因为莱佛士书院的学生来自不同的背景，53%的学生住在政府组屋内，所有的学生也能够自信地、自在地相处，学校更设有奖学金、助学金帮助学生负担学费。

“家长不需要担心负担不了莱佛士书院的学费，也不需要担心孩子无法融入。”

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