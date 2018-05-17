黄永宏：武装部队已加强装甲车训练安全措施

（早报讯）继去年9月在澳大利亚演习中装甲车翻覆的致命事故后，武装部队加强了相关安全措施，包括为装甲车指挥官提供额外培训，让他们更熟悉如何在复杂地形安全指挥驾驶员操控车辆。

此外，训练安全准则如今也明确注明装甲车指挥官在执行指挥车辆倒退等任务时，最多只能是上半身露出车外，以免翻车时无法及时缩回车内。

据了解， 装甲车指挥官在受训时都有告知应该这么做，但并没有明文规定在训练安全准则内。

国防部长黄永宏今天在国会发表部长声明时首次披露去年在澳大利亚演习中不幸死亡的武装部队三级上士曾宪正（21岁）的死因调查结果，并提到武装部队事后落实的安全措施。

独立调查委员会的报告指出，正在指挥Bionix步兵战车的曾宪正， 事发时坐在装甲车的舱口（hatch）上，结果翻车时被抛出车外，严重受伤。

此外，装甲车的夜视装置（Night Vision Device）失灵，但身为指挥官的曾宪正并没有按照训练安全准则启动照明灯，以免向“敌军”泄露所在方位。

黄永宏说：“许多曾宪正三级上士的队友向独立调查委员会表示，他是一名非常积极且上进的士兵，他对训练充满热忱，（事发时）多半是想完成演习中的任务。”

武装部队也已听取独立调查委员会的提议，严格规定士兵在进行任务前须按照清单检查夜视装置和夜间作战配备是否正常操作，并需做足检查，确保士兵系上安全带。

黄永宏也透露，澳洲警方的验尸报告和独立调查委员会的报告皆同意这起事故纯属意外，并没有发现人为疏忽或有人违反条规。

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