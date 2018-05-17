黄永宏：独立调查委员会须有外部顾问团专家

（早报讯）调查武装部队军训死亡事故的独立调查委员会，今后都须有一名来自武装部队安全检讨外部顾问团的成员。一般不对外公布的调查报告之后将交由该顾问团审阅，顾问团也会针对调查结果发布报告， 公开调查结果。

国防部长黄永宏医生今天在国会上发表部长声明时透露以上消息。

有九名成员的武装部队安全检讨顾问团（External Review Panel on SAF Safety，简称ERPSS）于2013年成立，由不附属武装部队的安全专家和专业人士组成，旨在提供建议加强军队的训练安全措施。

黄永宏说，他希望扩大顾问团的职责范围，国防部与顾问团主席商讨后，决定安排一名顾问团成员加入独立调查委员会， 参与并协助调查军训死亡事故。

本次彻查全职国民服役人员李函轩死因的独立调查委员会便落实了这项安排。

19岁的李函轩一等中士上个月18日参加八公里快步行军后出现热损伤（heat injury）症状，他在住院期间病情恶化，上个月30日宣告不治。

黄永宏指出，有武装部队内部以及外部专家的协助，外加确保训练安全的各种措施，武装部队将能让“零死亡事故”成为“常态”。“我知道（这个目标）不容易达成，但我们必须，也绝对可以做到。”

他也透露，过去20年，武装部队每年平均只有一起军训死亡事故，2013年至2016年之间更是一起也没有。

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