姐妹岛海洋生态园将装置人工礁 促进本地海洋生物保育

（早报讯） 姐妹岛海洋生态园将会有四台本地最大型的人工礁，为珊瑚礁和海洋生物制造更广阔的生长空间。

这个人工礁计划由裕廊集团和国家公园局携手打造，目的是加强本地的海洋生态多样性的保育工作。人工礁（artificial reef）年底前完成装置后，将为本地海域增添额外500平方公尺的珊瑚礁和海洋生物生长空间。

裕廊集团和国家公园局今早召开记者会宣布这项试验计划。

向国家公园局建议这项生态保育项目的裕廊集团，计划在今年底之前在姐妹岛中较小的苏巴达拉岛（Pulau Subar Darat）的沿海海床，装置四台巨型人工礁。

人工礁的设计目前还在完善中。每一台人工礁结构预计约10公尺高，以混泥土和钢铁制成。结构制作完成后，每一台的体积犹如一栋三层楼的排屋。

国家公园局国家生物多样性中心处长（海岸与海洋）卡伦博士今早在记者会上说，我国虽然高度城市化，但仍有相当多元化的沿海及海洋生态，然而，同世界各地一样，本地的海洋生态正面对气候变化等各种威胁。

卡伦说，国家公园局与裕廊集团的这项合作，将大规模地为苏巴达拉岛沿海的海床，增添珊瑚礁和鱼类等海洋生物的生长空间，有助推进珊瑚礁的研究。

裕廊集团工程与运营总署副署长强威咏说，他们之所以选择在苏巴达拉岛的沿海海床装置人工礁，是考虑到那里是姐妹岛海洋生态园的一部分，珊瑚礁和鱼类能在较少的干扰下生长。

苏巴达拉岛并不开放让公众参观，但国家公园局考虑日后安排教育宣导活动，限量地允许一些公众参与有关的保育观察工作。

国家公园局将同本地海洋生物保育和研究兴趣小组合作，一起推进人工礁生态的研究。

从本月18日至6月3日，国家公园局将配合国际生物多元日举办一系列活动，并会在6月2日和3日在淡滨尼地铁站外举办生物多元节(Festival of Biodiversity)。详情可浏览https://www.nparks.gov.sg/biodiversityweek，或https://www.nparks.gov.sg/festivalofbiodiversity。

免费试阅14天