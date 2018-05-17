屏蔽门故障 宏茂桥至多美歌站南向列车一度需多45分钟穿行

SMRT下午6时06分发推特表示，由于月台屏蔽门出现故障，开往滨海南码头方向的列车，在宏茂桥站至多美歌站之间需要多15分钟的穿行时间。

下午6时15分，SMRT表示穿行时间增加到25分钟。

下午6时36分，SMRT补充说，列车服务仍在进行。

下午6时43分，穿行时间增加到35分钟。

下午6时46分，SMRT补充说，在诺维娜站和滨海南码头站之间提供免费巴士服务。

傍晚7时39分，SMRT说，穿行时间增加到45分钟。

傍晚8时08分，SMRT说，月台屏蔽门故障已解除，列车服务正逐步恢复正常，宏茂桥至多美歌站需要多25分钟的穿行时间。

傍晚8时16分，SMRT请从宏茂桥到多美歌站的乘客加多10分钟搭乘地铁的时间。

傍晚8时19分，SMRT说，它已停止提供诺维娜站和滨海南码头站之间的免费巴士服务。

傍晚8时23分，SMRT再发推特说，南北地铁线列车服务已恢复正常。

[NSL]: Due to a platform screen door fault, pls add 15mins train travel time from #AngMoKio to #DhobyGhaut towards #MarinaSouthPier. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) May 17, 2018

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