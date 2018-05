屏蔽门故障 宏茂桥至多美歌站南向列车一度需多45分钟穿行

SMRT下午6时06分发推特表示,由于月台屏蔽门出现故障,开往滨海南码头方向的列车,在宏茂桥站至多美歌站之间需要多15分钟的穿行时间。

下午6时15分,SMRT表示穿行时间增加到25分钟。

下午6时36分,SMRT补充说,列车服务仍在进行。

下午6时43分,穿行时间增加到35分钟。

下午6时46分,SMRT补充说,在诺维娜站和滨海南码头站之间提供免费巴士服务。

傍晚7时39分,SMRT说,穿行时间增加到45分钟。

傍晚8时08分,SMRT说,月台屏蔽门故障已解除,列车服务正逐步恢复正常,宏茂桥至多美歌站需要多25分钟的穿行时间。

傍晚8时16分,SMRT请从宏茂桥到多美歌站的乘客加多10分钟搭乘地铁的时间。

傍晚8时19分,SMRT说,它已停止提供诺维娜站和滨海南码头站之间的免费巴士服务。

傍晚8时23分,SMRT再发推特说,南北地铁线列车服务已恢复正常。

[NSL]: Due to a platform screen door fault, pls add 15mins train travel time from #AngMoKio to #DhobyGhaut towards #MarinaSouthPier.