ofo共享脚踏车车队倍增至7万辆

（早报讯）相信是本地目前规模最大之一的共享脚踏车业者ofo，去年11月起把投放的脚踏车增加一倍，数量从约3万5000辆增至现有的7万辆。

ofo东南亚总经理蒋松叡（28岁）昨天接受本报访问时透露公司最新的车队数据，并称旗下脚踏车数量自今年2月达到7万辆后，使用率也跟着增加了五倍。

他说，本地目前每天有超过4万人使用ofo的服务，骑车趟次平均介于12万至14万趟之间。

据媒体今年初报道，本地目前有六家共享脚踏车业者，估计经营约10万辆脚踏车。ofo是近期唯一公开车队数量的较大规模业者。

蒋松叡指出，公司大量投放脚踏车后使用率以倍数增长，意味着共享脚踏车服务在本地有强劲的需求，市场仍然有投放更多脚踏车的空间。

因此他希望陆路交通管理局在落实共享脚踏车服务的营业执照框架时，不会把ofo的车队顶限设在7万辆之下。

根据国会今年3月通过停车处（修正）法案，提供共享服务的脚踏车或个人代步工具业者须申请执照。按执照框架，业者可提供长达两年的共享脚踏车服务，但须限制车子数量，以改善用户胡乱停放共享脚踏车的问题。

执照已从本月开放申请，至今年7月7日截止。

新加坡是ofo首个在中国以外开拓的市场，目前共在22个国家营业。去年3月以3000辆脚踏车进军本地的ofo，料明天早上会达到2500万用户骑车趟次的里程碑。

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