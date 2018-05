SMRT下午5时10分发推特提醒搭乘东西地铁线开往巴西立方向列车的乘客,由于列车故障,文礼站和女皇镇站之间的穿行时间增加20分钟。

下午5时37分,SMRT再发推特说,东西地铁线的列车服务已恢复,列车正逐步恢复正常速度,并就造成的不便道歉。

[EWL]: Due to a train fault, pls add 20mins train travel time from #BoonLay to #Queenstown towards #PasirRis.