建屋局调高亲切与活力社区基金资助顶限

为了鼓励更多人民由下而上发起项目强化社区凝聚力，建屋发展局将把提供长期项目资助的亲切与活力社区基金资助顶限加倍，从原本的一万元增至两万元。

企业和店家今后也可申请上述基金，用来推行增添社区活力，鼓励居民交流的项目。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今天为今年的建屋局社区周举行推介礼时透露了亲切与活力社区基金 （Friendly Faces, Lively Places Fund） 资助顶限提高的一些细节。

黄循财说，有了更多资助，居民就可以规划更大规模和更具影响力的社区项目。

建屋局于前年推出亲切与活力社区基金，旨在鼓励居民主动推出可以强化社区活力与凝聚力的项目。

上述提高资助顶限的是亲切与活力社区基金的建设基金（Building Fund）项目类别，申请者推行的项目可以是将组屋底层改成让居民交流的“社区客厅”等，为期超过六个月的项目。

除了建设基金类别，居民也可为凝聚邻里的短期或小型活动申请资助顶限达1000元的行动基金（Action Fund），也可为推行六个月或以下的中期项目申请自助顶限为5000元的项目基金（Project Fund）。

另一方面，建屋局在谈及商家和企业的加入时解释，2013年进行的抽样住户调查显示，由建屋局管理的商业空间，例如巴刹、咖啡店、零售商店等，是居民最常碰到邻居的地方。因此，商家和企业可在凝聚社群方面扮演更积极的角色。

该局也透露，亲切与活力社区基金已发放了约12万元资助个别项目，至今有约50份申请获得批准。

38个已完成的社区项目惠及了全岛约8600名居民。

达曼裕廊居民李益任(56岁，机器人学指导员）就向亲切与活力社区基金提出申请，筹划乐高工作坊并在组屋底层的居民委员会建造铁柜，让居民摆放乐高作品。

他希望透过这些工作坊激发孩子们的创意，同时让家长享受亲子时间，居民也能借此交流。

免费试阅14天