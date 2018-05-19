义顺市镇中心建造新连道

为了让居民更畅通无阻地穿梭于义顺市镇广场、纳福城和购物步行街，建屋发展局拆除并重新安置了四家店铺，以便建造衔接上述三个地点的新有盖连道，为周遭650名零售商组成带来更多活力和人气。

义顺市镇广场（Yishun Town Square）是建屋局在“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland）计划下于义顺兴建的市镇广场，是纳福城（Northpoint City）综合发展项目的一部分，今天由国家发展部长兼财政部第二部长黄循财主持开幕礼。

随着义顺市镇广场和上述新连道分别于本月和去年底完工，居民将在穿梭于义顺市镇中心不同地点时享有更多步行和生活便利。

为了建造连道被重新安置的购物步行街店铺大部分已开业。

在“再创我们的家园”计划下，义顺过去十年来已逐步披上了新装，区内的新设施已惠及了超过19万名义顺居民。

自上述计划推出以来，区内也已增添了超过2万2000个新私人和公共住宅单位。

此外，新增设的义顺－三巴旺历史走道也能让居民随着走道标记去了解老义顺村庄、忠邦城等地点的历史。

建屋局也透露，截至今年4月，已有28个义顺的邻区获选加入家居改进计划（Home Improvement Programme），当中10个邻区改进项目已完工。

义顺的11个不同地点也获选加入邻里更新计划（Neighbourhood Renewal Programme），至今已有六个地点完成更新工程。

为了更方便驾驶人士，义顺42和44街也建造了两条新路，衔接至义顺6道、8道和1道，让驾驶人士可以透过实里达西连路开往淡滨尼高速公路（TPE）。

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