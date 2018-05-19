王瑞杰：新系列对话会 让全民了解彼此的理想和顾虑

对于接下来新系列的对话会，财政部长王瑞杰说，这是建立在政府几年前进行的“我们的新加坡对话会”上，让全民聚在一起了解彼此的理想和顾虑。

财政部长王瑞杰今晚为在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举行的斋戒月市集主持开幕仪式。

也是淡滨尼集选区议员的王瑞杰接受媒体访问时说提出上述看法。

他说，对话会不是新的事，过去议员都经常与居民交流，举行对话会只是一个更有组织的方式那么做。至于细节他说会稍后公布。

王瑞杰昨天在国会上总结政府施政方针时透露，第四代领导人和议员会跟不同年龄层以及背景的国人展开新系列的对话会。

政府曾在2012年启动为期一年的“我们的新加坡对话会”（Our Singapore Conversation），让民众针对国家政策提出反馈，从中收集到近五万名国人的观点。政府过后陆续调整住屋、医疗和教育等领域的政策。这场全国对话会由时任教育部长的王瑞杰领导。

这是淡滨尼天地第二次在斋戒月举办市集，现场有超过150个售卖手工艺品、服饰和美食的摊位。部分摊位来自海外，包括印度、土耳其、摩洛哥和乌兹别克斯坦等。

同属淡滨尼集选区的环境及水源部长马善高 、交通部兼文化、社区及青年部高级政务次长马炎庆，东北区市长朱倍庆和议员钟丽慧也出席了活动。

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