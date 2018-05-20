全国商联总会发起公益计划 为需要人士派发餐券固本

从本月起至今年8月，新加坡全国商联总会旗下的多个商联会将为1500名贫困居民各派发总值30元的餐券固本，可在575家小贩中心和咖啡店摊位使用，助他们减轻生活负担。

全国商联总会今早在裕华商场熟食中心举办活动推介这项名为“共创温馨邻里家园”的全国公益计划。

裕华区31街商店小贩联谊会、阿逸拉惹商联会，和海格路小贩与商店联谊会三个商联会将在本月率先派发固本。另外七个地区的商联会下来三个月会陆续参与派发行动。

这些固本主要派发给年长者，有效期为三个月，但不能用来够买烟酒。参与“共创温馨邻里家园”计划的摊位都会贴上相关贴纸，以示居民可使用这些餐券购买食物。

参与计划的商联会除了鼓励旗下会员在摊位贴上贴纸接受餐券，也让他们尽量给使用餐券的居民更大份的食物。全国商联总会接下来也会鼓励更多商联会参与这项公益计划。

全国商联总会会长杨向明今早在推介活动上致辞时指出，推出新计划是为了响应关爱新加坡行动（SGCares）的号召，打造有爱心的邻里商业社群，让商家一同照顾有需要的居民。“我们希望这项计划能提高社会的关爱意识，激励人们发起更多公益活动，也让社区居民多关怀彼此。”

活动主宾文化、社区及青年部长傅海燕致辞时说，她希望邻里小贩中心能不只是“饮食文化的交流站”，而也能成为“爱心的交流站”。

“其实已有许多热心的摊贩会自动自发地为需要人士津贴或免费供应食物。现在有全国商联总会发起公益计划，将能更大规模地统一商贩展示爱心，让我们的社会更有温情与凝聚力。”

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