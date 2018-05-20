马善高：裕廊西居民骨痛热症死亡是一记警钟

今年首三个月，本地伊蚊数量增加超过两成，加上即将到来的年中骨痛热症高峰期，环境及水源部长马善高呼吁公众提高防蚊意识，避免家中出现可导致伊蚊滋生的积水。

马善高今早在为“全民灭蚊运动"（Do the Mozzie Wipeout）主持开幕仪式致辞时，以近期裕廊西居民的骨痛热症死亡案例为例指出，这是一记警钟，提醒人们骨痛热症来势汹汹，而不幸的是，它也是可致命的。

他说：“虽然全国的骨痛热症病例整体上仍偏低，但伊蚊数量在不断增加。接下来我们将进入传统的骨痛热症高峰期，必须提高警惕。“

马善高透露，卫生部和国家环境局正就裕廊西的严重骨痛热症案例进行调查，目前，该区仍是骨痛热症黑区，也有新案例陆续出现。

裕廊西是开年至今本地最大骨痛热症黑区，一个月内出现60多起病例，至今已有三名裕廊西居民，在过去一个月因骨痛热症而病逝。

环境局发现，高达七成的积水源于裕廊西的居民住家，其中花瓶、花盆、碗碟架和水桶，都发现已有伊蚊滋生。一些积水处甚至发现超过200只孑孓。

马善高因此强调，靠政府稽查人员和宣传工作是不足够的，居民更应该加强安全卫生意识，确保家人和邻里免受伊蚊叮咬。

他说：“居民普遍有一种误解，就是只要积水是干净的就不会有伊蚊，但这是错误的。事实上，只要是积水，无论肮脏或清洁，都会引来蚊子产卵。“

每年6月至10月天气炎热时，一般都是骨痛热症高峰期，环境局一般也会在这之前启动"全民灭蚊运动"，鼓励国人展开“灭蚊五步骤”并清除积水，如果出现症状也应尽早求诊。

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