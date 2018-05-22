建屋局推出近7000个单位供申购

建屋发展局在本月组屋销售活动中推出6992个单位供申购，包括遍布四个成熟和非成熟市镇的3970个预购组屋单位和3022个剩余组屋单位。

根据建屋局今天发布的文告，这轮组屋销售活动的房型包括二房式灵活至五房式单位以及三代同堂单位，遍布盛港、义顺、淡滨尼和大巴窑这四个市镇。

此次所有预购项目都包括四房式单位。其中，义顺Casa Spring@Yishun项目的四房式单位价格最低，不含津贴售价从25万6000元起跳。大巴窑Kim Keat Beacon项目不含津贴则是从38万元起跳，是所有四房式单位当中售价最高的。

此外，Casa Spring@Yishun则是此次唯一推出三代同堂单位的项目，不含津贴售价从34万7000元起跳。

盛港Fernvale Dew和义顺Casa Spring@Yishun也有推出二房式灵活单位，不含津贴的价格分别从9万9000元和7万6000元起跳。

另一方面，国家发展部长兼财政部第二部张黄循财在今年国会拨款委员会辩论该部门开支预算时透露，将从今年5月的预购组屋和剩余组屋销售活动起放宽条例。

符合资格的年轻情侣可先申请组屋，支付一半的头期款，待组屋建成才接受建屋局的收入评估，计算贷款金额和购屋津贴。

此外，从本月组屋销售活动起，申请者所申请的组屋如果位于父母或已婚子女住所四公里范围内，就能透过已婚子女优先计划申请组屋。

有意透过此次活动申购组屋的买家可从今天起至下周一（28日）上建屋局InfoWEB网站提出申请。

建屋局将在今年推出约1万7000个组屋单位供申购。

建屋局透露，今年8月将推出榜鹅和义顺的约4300个预购组屋单位供申购。

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