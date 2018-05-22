建设局设BuildSG办公室 推动建筑业转型

建设局设立推动建筑业转型的BuildSG办公室，从培养人才、促进业者合作和协助本地建筑公司进军国际三方面着手，落实建筑业转型蓝图计划。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今晚在建设局常年建筑奖颁奖礼上致辞时宣布这项消息。他说：“BuildSG将统一管理主要的奖励与人力措施，因此业者无需到不同的政府部门申请资助。有兴趣加入建筑行业的国人也可直接找BuildSG索取就业信息。”

建筑业转型办公室已于上个月投入运作，属下分别设有人才栽培司、企业与商会合作司和国际开发司三个部门，旨在促进建筑业内的商团、企业、工会和高等学府展开更紧密合作，推行去年10月出炉的建筑业转型蓝图计划。

由劳资政三方参与制定的建筑业转型蓝图所提出的计划包括培养8万名高技能人才，担任生产经理和设计工程师等职务，以及鼓励业者采用更先进的建筑技术等。

这包括“制造和装配设计”（简称DfMA），也就是化整为零将部分建筑工作从露天工地转移到工厂，在受控环境内预制一个个房间，甚至将水管、电线和粉刷工作都完成，才将房间运往工地进行组装。这将加快建造速度，并减少建筑工地的噪音与环境污染问题。

此外，去年8月成立的劳资政三方建筑业技能创前程任务组经探讨也提出三项建议，使学府与企业之间有更好的衔接。

高等学府将加入 DfMA等新兴工程技术的课程，并与企业合作为学生提供更深入体验建筑业的实习机会。政府也将鼓励员工终身学习，不断精进技能与知识。

政府也将修改公共项目的招标条例，允许多个规模较小的建筑公司合作，联合竞标较复杂的项目。

在现有制度下，政府根据企业规模、经验和能力将建筑业公司划分成不同等级，而这些企业只能竞标与所属等级相对应的工程项目，导致企业难以“升级”负责规模更大、工程更复杂的项目。

李智陞说，建设局计划今年第四季推行更灵活的招标制度。

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