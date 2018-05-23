我国护照可通往188个国家和地区 全球排第二

新加坡护照在一项排名中失去榜首位置，滑落一个名次，与德国护照并列全球第二强护照。

根据咨询公司亨氏（Henley & Partners）公布的最新“亨氏护照指数”（Henley Passport Index），我国护照与德国一样，能够免签证前往188个国家与地区。我国护照在东南亚区域仍排名第一，邻国马来西亚的护照则以能够免签证前往180个国家与地区，排名本区域第二。

随着非洲国家贝宁取消对日本人的签证要求，日本护照如今能免签证通行189个国家与地区，跃升成为“全球最强”的护照。

免费试阅14天