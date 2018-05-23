“关怀之圈”计划未来五年投入超过1200万元帮助更多弱势孩童

为了让更多弱势孩童在成长过程中得到更全面的照料与扶持，“关怀之圈”计划将在未来五年拓展至30家学前教育中心和七所小学，投入超过1200万元让约1800名来自低收入家庭的孩童受惠。

连氏基金和关怀机构（Care Corner）于2013年在两家学前教育中心推出“关怀之圈”（Circle of Care）试验，开始透过各方面介入为弱势孩童提供援助。上述拓展计划是“关怀之圈”迈入第三阶段发展所设下的目标。

“关怀之圈”结合了社会工作、专科医疗服务、学习辅助等环节并鼓励家长参与，旨在介入弱势孩童的生活，照顾到孩子各方面的需要，让他们更顺利地从学前教育学府升上小学，一路提供协助到他们上小三为止。

2016年至今年中，已有325名孩童受惠于上述计划。

未来五年，连氏基金会投入1000万元，关怀机构将投入75万元，继续携手帮助有需要的弱势孩童。Quantedge Foundation也将投入200万元资助“关怀之圈”计划。

除了投入更多资源让更多弱势孩童受惠，“关怀之圈”也会和女皇镇-波那维斯达、达曼裕廊-亚逸拉惹和兀兰这三区的学前教育业者合作，走入社区建立强大的区域支援系统。

一名资深社工会领军协调区域支援系统的医疗、学生托管和由基层发起的益智活动等，给予孩子及时的照料。

此外， “关怀之圈”未来五年会和国大医院合作，走入学前教育中心为有需要孩童进行健康检查，也提供特别为他们设计的工具包，学习健康知识。

国大医院也会和“关怀之圈”社工合作，协助有需要的家庭和孩子更快地接受所需的医疗服务。

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