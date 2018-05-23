公积金存款利率 第三季保持不变

公积金会员存款利率在今年第三季将保持不变，普通户头存款继续享有高达3.5％的年利率，特别户头和保健储蓄户头存款也依旧有高达5％的年利率。

中央公积金局和建屋发展局今早联合发文告，宣布今年7月1日至9月31日的公积金利率。会员退休户口的2018年利率可高达5%。

以上利率包括所有公积金户头总数的首6万元（包括普通户头的两万元顶限），可以继续获得多1％的利率。

此外，年满55岁者首3万元公积金存款还可赚取额外1％利率，因此55岁及以上的公积金会员，每年可从退休户头赚取最高6％的利率。

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