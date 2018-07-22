多名苹果用户帐号遭盗用 苹果展开调查

多名本地苹果用户投诉，他们的帐号遭人盗用，进行iTunes交易，导致数千元被扣。

《海峡时报》报道，一名苹果公司发言人22日答复媒体询问时，对问题的严重性不愿置评，但表示该公司正调查此事。

虽然具体受影响的用户数量不明，但有迹象表明，本地多间大银行的客户均受到影响。

陈依玲（25岁，从事通讯业）告诉《海峡时报》，她的星展银行（DBS）户头在7月11日出现了27笔163元4角3分的交易，被扣了超过4400元。后来，星展银行为她办理了其中20笔交易的退款。

“当时我刚下班，正要去看电影，就收到星展银行的简讯，通知我银行卡被锁了。”

资讯科技顾问Roy Chow（37岁）告诉《海峡时报》，他的马来亚银行户头被扣1049元8角4分后，银行发来简讯说他的银行卡被锁。（受访者提供）

另一名网友Patricia Choy则在面簿留言称，她的星展银行户头出现了45笔160元5角7分的交易，被扣掉超过7000元。

星展银行发言人表示，遭未授权iTunes交易的客户，在银行展开调查期间，将获得临时信贷（temporary credit）。

“我们也持续对信用卡（credit card）及借记卡（debit card）的可疑交易进行实时监控……我们也呼吁客户发现户头出现可疑交易或不寻常活动时，立即拨电1800 111 1111通知我们。”

苹果发言人也表示，用户可以上苹果官网举报iTunes消费的问题，网址是：https://support.apple.com/en-us/HT204084。（人名译音）

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