国立健保集团和新加坡国立大学医学组织 完成网络隔离

（早报讯）国立健保集团和新加坡国立大学医学组织已于今天完成网络隔离措施，这意味着本地所有公共医疗机构员工的电脑都已被实施暂时性网络隔离。这也使得病人接下来的问诊等候时间，以及等待化验结果和保健储蓄相关信息的等候时间会更长。

上个星期五（20日）本地爆出新加坡保健服务集团遭受本地历来最大规模的网袭。新保集团2万8000台职员电脑已从当天起，暂时被禁上网。

约150万名曾到新保集团旗下医院或诊疗所看病的病患，身份证号码等基本个人资料被黑客窃取，其中约16万人的门诊配药记录也外泄。

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