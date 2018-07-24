陈庆炎获颁南大名誉博士学位

前总统陈庆炎博士对打造我国的大学教育有巨大功劳，包括在南洋理工大学创校期间扮演关键角色。南大今天授予陈庆炎名誉博士学位，以肯定他多年来为教育与南大做出的贡献。

南大今早举办今年的首场毕业典礼，校长苏布拉·苏雷什教授致辞时也提到陈庆炎是设立南大拉惹勒南国际关系研究院（RSIS）的灵魂人物，并宣布陈庆炎将从下个月起接任该研究会的理事会主席。

拉惹勒南国际关系研究院理事会的现任主席是即将在本月底退休的公共服务委员会主席张赞成。

苏雷什形容曾任教育部长的陈庆炎为我国教育界“富有远见的建筑师”，指他对南大与新加坡国立大学的设立扮演重要角色，而之后为副总理兼国防部长时，也有助成立新加坡管理大学。陈庆炎任为总统期间也是南大的名誉校长。

苏雷什也说，陈庆炎担任新加坡国立研究基金会主席时，为我国的研究生态奠下了扎实基础。“我有幸认识陈庆炎博士超过20年，也见证及参与他推动的多个项目。这些项目都对南大，以及新加坡的教育、研究和和创新生态带来了变革性的影响。”

南大今年共有9755名毕业生，其中6314名是本科生，包括李光前医学院的52名首届医科毕业生。地球环境系统科学理学课程和哲学课程今年也迎来首届本科毕业生。

出席今天毕业典礼的有现任南大名誉校长哈莉玛总统，以及教育部长王乙康。

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