政府将加强政府部门和公共领域的IT系统

新加坡保健服务集团网络袭击事件凸显我国IT系统须加强测查能力应对更高明的黑客，并尽可能及早通报有关当局展开调查，减缓黑客入侵的破坏力。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤今早在公共部门工程研讨会上致辞时透露政府下来的任务，加强政府部门和公共领域的IT系统。在他看来，这些措施应能减少损失，并协助遭入侵的系统迅速恢复运作。

他说，政府正在研究是否能更快探测到类似新保集团规模的黑客活动，以及时通知新加坡网络安全局，从而避免损失大量数据，如让系统操作员掌握自行探测可疑网络活动的能力。

张志贤说，黑客入侵事件发生前，新保集团系统前线已安装防毒和防黑软件，足以抵挡一般的入侵行为。然而，这次事件的恶意软件却成功潜伏在系统中，使黑客能逐步突破防线，盗取数据。

“这次事件凸显了及时通报网安局任何入侵活动的重要性，并掌握系统的破坏情况，好让当局展开调查和分析，迅速阻止入侵持续，同时识别入侵模式、攻击方向，以限制破坏程度。 ”

张志贤说，网络安全专家届时将能顺利执行任务，并联系可信的外国合作伙伴机构进行核对。“我们现正在提升系统，并在恢复系统时添加新的安全检查，补足弱点。 ”

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