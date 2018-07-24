年长者9月起可到四家图书馆上课学数码创作

（早报讯）已经会用基本数码科技，现在想学用智能手机或平板电脑来制作和剪辑短片、美化照片、制作手机铃声，甚至是电脑编码的年长者，今年9月起可到四家公共图书馆上课。

这些“数码创作银发族”（Silver Digital Creators）系列课程由新加坡资讯通信媒体发展局，连同国家图书馆管理局、职总恒习中心（NTUC LearningHub）和苹果公司联办。

首四家提供课程的是勿洛图书馆、裕廊区域图书馆、大巴窑图书馆和兀兰区域图书馆。全国职工总会旗下的培训单位、职总恒习中心在这些图书馆设立银发族资信站（Silver Infocomm Junction），供年长者报读这些课程。

年长者可参与的课程共有五个，包括学习如何用手机来制作和剪辑短片，留下他们最近度假的欢乐时光片段等。他们也可学习用手机应用来剪辑自己喜欢的歌曲，成为手机特制的铃声等。

通讯及新闻部长易华仁星期二下午在该部门的工作计划研讨会上，宣布这项新计划。

“数码创作银发族”课程推出初期，每人收费为38元，而年长者可以选择用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）来支付。每个课程长达六小时，分两天进行。

有意报名参加课程的年长者，今天起就可上网（http://www.ntuclearninghub.com/silver-digital-creators）了解详情。

在完成课程之后，学员也可以前往位于兀兰区域图书馆的银发族资信站，使用现有器材配备温故知新。

新体验价 $0.99*