独立委员会年底前提呈新保集团网袭调查报告

（早报讯）负责调查新加坡保健服务集团遭黑客窃取百多万人资料事件的独立委员会，将在今年底之前提呈完整调查报告给政府。

在调查期间，独立委员会将举行公开听审会，也会举行闭门听审会。

约150万名曾到新加坡保健服务集团旗下医院或诊疗所看病的病患，身份证号码等基本个人资料被黑客窃取，其中约16万人的门诊配药记录也外泄，是我国历来遭受的最大规模网袭。

政府上周宣布这次网袭事件的详情时宣布已成立由退休法官马格纳斯（Richard Magnus）担任主席的独立调查委员会，以找出到底哪个环节出现纰漏。

通讯及新闻部长易华仁星期二在通讯及新闻部工作计划研讨会上宣布，委员会其他三人是Quann World私人有限公司执行主席李福燊、医疗保健公司Sheares Healthcare首席营运总监尤戴岚（T K Udairam），以及全国职工总会助理秘书长詹惠凤。

李福燊曾在新科工程集团长达17年，并曾任新科电子（ST Electronics）总裁。尤戴岚曾任东部医疗联盟集团行政总裁，以及樟宜综合医院总裁。詹惠凤曾在2006年至2009年担任官委议员。

通讯及新闻部也公布独立调查委员会的职权范围，包括彻底了解和确认造成网袭者成功发动细节的因素和事件；确认新保集团和为本地公共医疗机构提供数据系统的公共综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems，简称IHiS）如何应对网袭事件；提出加强应对类似事件计划的措施，并且在12月31日或之前提呈完整调查报告等。

负责网络安全事务的易华仁致辞时说：“信任是非常宝贵的脆弱资产，尤其是在社交媒体和假新闻的这个年代，要建立起来很难，要摧毁很容易。信任是新加坡取得成功的重要支柱之一。”

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